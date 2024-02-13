شريف الشوباشي: توجد فجوة كبيرة بين الشباب والكبار من أيام الفراعنة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي والمفكر، شريف الشوباشي، إنه دائمًا كانت هناك فجوة بين الكبار والشباب، وهي من أيام الفراعنة وهي طبيعة بشرية، مشيرًا إلى أن الفجوة في مصر لم تكن بهذه الهوة والقوة قدر اليوم، فاليوم هي كبيرة جدًا على مستويات متعددة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أبسط مستوى هو المستوى اللغوي، فالطبقات المتوسطة أو العليا أغلبهم يتحدثون باللغة الأجنبية، حتى التعبير عن النفس يوجد فيه فجوة بين الشباب والمبار الذين يتحدثون بالعربية.

وأشار إلى أن الصغار ولدوا وفي فمهم ملعقة من ذهب، وولدوا على الإنترنت، مؤكدًا أنه في زمانهم كانت التكنولوجيا المتقدمة جدًا هي راديو ضخم ممنوع لمسه إلا من قبل الوالدين فقط.

ونوه بأن هناك فجوة معرفية بسبب الإنترنت وسهولة البحث، كما توجد فجوة استشرافية للعالم، إما من خلال أفق ضيق أو محدود أو قديم، أو انفتاح على العالم وهم يعلمون أشياء لا نعرفها.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.