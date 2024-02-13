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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إعصار من البعوض يغطي سماء مدينة كبرى.. والسكان في رعب

البعوض
البعوض

سيطر الذعر على سكان مدينة بيون الهنديو بعد أن شهدوا ظاهرة غير عادية لأسراب من البعوض تجتاح السماء. 

وكانت سماء المدينة مغطاة بـ البعوض مما ترك الناس في حالة صدمة ورعب شديدين.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور هذا المنظر غير العادي حيث يمكن رؤية سرب من البعوض يشكل أعاصير في سماء منطقتي كيشافناجار وخارادي جافثان في بيون الهندية. 

 

ما سبب ظاهرة أسراب البعوض في سماء بيون؟

ووفقًا للخبراء، بحسب موقع india فإن هذه الظاهرة غير العادية قد وقعت بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر مولا موثا، وقد وصف البعض الأمر بأنه "خطير".

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يعتبر البعوض "الحيوان الأكثر فتكًا" في العالم، فهو مسئول عن قتل الآلاف من الأشخاص، بسبب هذه الحشرات وتسبب مرض الملايين من الناس كل عام.

البعوض بيون الهندية ظواهر طبيعية

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