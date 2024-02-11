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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رئيس دولة آسيوية داخل مترو الأنفاق.. كيف كان رد فعل المواطنين؟

رئيس الهند
رئيس الهند

تصدرت رئيسة الهند دروبادي مورمو عناوين الأخبار في بادرة غير معتادة، حيث قررت التنقل بواسطة مترو دلهي في العاصمة الوطنية. 

وثق الحدث مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الهندية ANI، تظهر فيه الرئيس جالسة على مقعد داخل المترو كأي راكب آخر، ولكن وسط حراسة مشددة.

كانت الرئيس تتفاعل مع بعض المسئولين وطلاب المدارس خلال تنقلها بواسطة المترو، في معايشة غير معتادة للتقرب من الشعب.

 وبحسب ما ورد، فإن هذه الخطوة غير المتوقعة من قبل الرئيس كانت تهدف إلى إقامة تواصل فعال مع سكان المدينة.

وتفاعلت الرئيسة، التي كانت ترتدي الساري الأصفر، مع طلاب المدارس أثناء ركوبها للمترو وخلقت المحادثات معهم.

وأضاف المسئولون أنها سافرت في الخط البنفسجي لمترو دلهي – الذي يمتد بين بوابة كشمير وراجا نهار سينغ في فريد آباد.

الهند رئيس رئيسة الهند الرئيسة الهندية دروبادي مورمو مترو الأنفاق

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