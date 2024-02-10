ضجيج غريب وأصوات غامضة.. الأسماك تحاصر بيوت الأمريكيين بالرعب

في حادثة غريبة، اشتكى سكان خليج تامبا في فلوريدا من ضجيج أصوات غامضة تهتز لها جدرانهم ليلاً وتبقي أطفالهم مستيقظين في رعب.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست، أدت هذه الأصوات الغامضة إلى ظهور نظريات محمومة فيما يتعلق بأصلها وماهيتها.

بدءًا من التخمين بأنها عمليات سرية ليلية في قاعدة عسكرية قريبة إلى ملهى ليلي ينتهك القواعد، كان السكان يفكرون بعمق في الأسباب التي يمكن أن تسبب هذه الضوضاء.

حتى أن الكثيرين صدقوا نظرية أسراب الكائنات الفضائية القادمة من السماء، ورغم ذلك، ادعى التقرير أن أحد العلماء من المنطقة أكد أن الأسماك المزعجة هي التي تسبب هذا الضجيج المربك.

وأضاف التقرير أن العالم حدد مصدر هذا الصوت المزعج وهو ناتج عن تزاوج سمكة الطبل السوداء التي تحمل اسمًا على مسمى.

وفي محاولة لتأكيد نظريته، قام الخبير الصوتي للأسماك جيمس لوكاسيو الذي يعمل في المختبر البحري والحوض المائي في ساراسوتا، بتركيب ميكروفونات بحرية في المنطقة، وتأكد من الأمر.