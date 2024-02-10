فاز بالملايين.. ورقة منسية في السيارة تتسبب في ثراء صاحبها

حصل سائق دليفري محظوظ في فيرجينيا على غنيمة مفاجئة بعد إعادة اكتشاف تذكرة يانصيب منسية على مقعد شاحنته.

قام زاكاري كليمنتس بشراء لعبة الكلمات المتقاطعة Ca$h Corners من بقالة على الطريق، ولكنه سرعان ما ألقاها جانبًا ونسيها.

وبعد أسابيع، تدخل القدر، وعثر كليمنتس على التذكرة بالصدفة وقام بخدشها، ليكشف عن جائزة قدرها 100000 آلاف دولار (ما يزيد عن 3 مليون جنيه مصري) والتي غيرت حياته.

يثبت كليمنتس، الذي يخطط لاستثمار أرباحه مرة أخرى في أعمال التوصيل الخاصة به، أن أفضل الأشياء في الحياة أحيانًا تأتي بشكل غير متوقع، حتى عندما تكون مخفية في زاوية منسية.

أفاد يانصيب الولاية أن احتمالية الفوز بالجائزة الأولى في لعبة الكلمات المتقاطعة Ca$h Corners هي واحد في المليون.

وأوضح اليانصيب أن "فرص الفوز بالجائزة الكبرى هي 1 في 1,224,000"، وأضافوا: "فرص الفوز بأي جائزة في هذه اللعبة هي 1 في 4.01."