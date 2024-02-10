قاصداها.. عروس تهاجم شقيقة زوجها بسبب ولادتها في حفل الزفاف

تعتبر ثقافة الزفاف الأمريكية أمرًا غريبًا إلى حد ما، فهي قائمة على الترقب لفترة طويلة، خاصة بالنسبة للنساء، لدرجة أن حفل الزفاف نفسه غالبًا ما يبدو أكثر أهمية من الزواج.

وهو ما يظهره موقف عروس من أخت زوجها التي جاءها المخاض في حفل الزفاف، مما حوله إلى فوضى، وذهب بتفكير العروس إلى حد غير معقول.

لماذا هاجمت العروس شقيقة زوجها؟

كما وصفت في منشور لها على موقع Reddit، بدأ الصراع في حفل زفافها، حيث كانت دينيس، شقيقة زوجها، حاملاً في شهرها السابع. لقد سار كل شيء دون أي عوائق - حتى حفل الاستقبال.

فقد دخلت أخت زوجها في حالة ولادة مبكرة، والآن أصبحت ذكرى زواجها تدور حول الطفل، وكأنها قصدتها.

وأوضحت العروس أن مخاض دينيس كان بمثابة "صدمة لنا جميعًا" لأن حملها كان بدون مضاعفات على الإطلاق حتى ذلك الحين.

أصرت دينيس على مواصلة حفل الزفاف، لكن العريس كان منشغل للغاية بالقلق على شقيقته لدرجة أنهم أنهوا الزفاف مبكرًا للذهاب إلى المستشفى.

ولحسن الحظ، وُلد الطفل بن دون مشاكل كبيرة، وبينما كانت العروس وزوجها متحمسين للغاية، كتبت: "سأعترف أنني وزوجي شعرنا بالانزعاج بعض الشيء لأنها سرقن منا يوم زفافنا بسبب هذا".