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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على المرحاض.. اقضِ حاجتك في أفضل مكان بالعالم .. ما القصة؟

الواقع الافتراضي
الواقع الافتراضي

في السنوات العشر الماضية، كان الناس يقضون المزيد من الوقت في النظر إلى شاشات الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية ويحملونها في كل مكان، مما يوضح كيف تغير المجتمع. 

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يستخدمون الشاشات كثيرًا، إلا أن عشاق التكنولوجيا يواصلون إيجاد طرق جديدة لتحسين تجارب الواقع الافتراضي. 

ومن الأمثلة البارزة على ذلك مقطع فيديو منتشر على الإنترنت، يوضح تجربة شاشة الواقع الافتراضي الموسعة التي يمكن للمرء المشاركة فيها أثناء وجوده داخل المرحاض.

شارك  الفيديو أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يُدعى Mr. VR مع نص يقول: “مع Vision Pro يمكنك الاسترخاء وقضاء حاجتك في مكانك المفضل أثناء ارتداء ملابسك”.

 

كيف تقضي حاجتك في أي مكان تفضله؟

ويظهر في الفيديو شخص يدخل إلى مرحاض يبدو شفافا، وتكشف الكاميرا عن باب زجاجي يتحول إلى شاشة افتراضية تشبه صفحة تويتر. 

أثناء تصفح الرجل، تتحول جدران المرحاض بأكملها إلى عرض هائل، مما يغمره في مشهد خارجي للجبال والتلال. 

يعرض هذا الفيديو المبتكر، الذي يبدو وكأنه استخدام لتكنولوجيا الشاشة، تكاملًا خياليًا للواقع الافتراضي ضمن بيئة مألوفة.

اكتسب محتوى الفيديو غير المتوقع شعبية هائلة، حيث حصد ما يقرب من 2 مليون مشاهدة عند مشاركته الأولية بواسطة السيد VR. 

وقد ارتفع مدى وصولها إلى أبعد من ذلك عندما شاركها متحمس التكنولوجيا بن جيسكين، وحصد 13 مليون مشاهدة. 

ويظهر هذا الاهتمام انبهارًا واسع النطاق بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتجربة الواقع الافتراضي المبتكرة المعروضة في الفيديو.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "ستعيش بدون شاشة أمامك في كل ثانية من حياتك. وربما لفترة أطول".

المرحاض الواقع الافتراضي الهواتف المحمولة

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