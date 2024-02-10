عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ما سبب تحول الأرض إلى كرة ثلجية عملاقة قبل 700 مليون سنة؟

الأرض كرة ثلجية
الأرض كرة ثلجية

استخدم علماء الجيولوجيا الأستراليون نمذجة الصفائح التكتونية لتحديد السبب الأرجح وراء مناخ العصر الجليدي الشديد في تاريخ الأرض، منذ أكثر من 700 مليون سنة.

تساعد الدراسة، التي نشرت في مجلة الجيولوجيا، على فهم عمل منظم الحرارة المدمج في الأرض والذي يمنع الأرض من التورط في وضع الحرارة الزائدة، كما يوضح مدى حساسية المناخ العالمي لتركيز الكربون في الغلاف الجوي.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، زميلة ARC Future، الدكتورة أدريانا دوتكيويتز: "تخيل أن الأرض متجمدة بالكامل تقريبًا". "وهذا ما حدث منذ حوالي 700 مليون سنة؛ كان الكوكب مغطى بالجليد من القطبين إلى خط الاستواء وانخفضت درجات الحرارة. ومع ذلك، ما هو سبب هذا كان سؤالا مفتوحا.

 

كيف تحولت الأرض إلى كرة جليدية؟

نعتقد الآن أننا حللنا اللغز: انخفاض تاريخي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البركانية، بمساعدة التجوية لكومة كبيرة من الصخور البركانية في ما يعرف الآن بكندا؛ وهي عملية تمتص ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

المشروع مستوحى من الحطام الجليدي الذي خلفه التجلد القديم من هذه الفترة والذي يمكن ملاحظته بشكل مذهل في سلسلة جبال فلندرز في جنوب أستراليا.

دفعت رحلة ميدانية جيولوجية حديثة إلى سلسلة الجبال، بقيادة المؤلف المشارك البروفيسور آلان كولينز من جامعة أديلايد، الفريق إلى استخدام نماذج الكمبيوتر EarthByte بجامعة سيدني للتحقيق في السبب والمدة الطويلة بشكل استثنائي لهذا العصر الجليدي.

امتد العصر الجليدي الممتد، والذي يُطلق عليه أيضًا اسم التجلد الستورتي نسبة إلى المستكشف الاستعماري الأوروبي لوسط أستراليا في القرن التاسع عشر، تشارلز ستورت، من 717 إلى 660 مليون سنة مضت، وهي فترة سبقت وجود الديناصورات والحياة النباتية المعقدة على الأرض.

وقال الدكتور دوتكيفيتش: "لقد تم اقتراح أسباب مختلفة لتحفيز ونهاية هذا العصر الجليدي الشديد، ولكن الجانب الأكثر غموضا هو سبب استمراره لمدة 57 مليون سنة - وهي فترة زمنية يصعب علينا نحن البشر أن نتخيلها".

عاد الفريق إلى نموذج الصفائح التكتونية الذي يُظهر تطور القارات وأحواض المحيطات في وقت ما بعد تفكك قارة رودينا العملاقة القديمة. وقاموا بتوصيله بنموذج حاسوبي يحسب تفريغ غاز ثاني أكسيد الكربون من البراكين تحت الماء على طول حواف وسط المحيط، وهي المواقع التي تتباعد فيها الصفائح وتولد قشرة محيطية جديدة.

وسرعان ما أدركوا أن بداية العصر الجليدي الستورتيان ترتبط بدقة بانخفاض غير مسبوق في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البركانية . بالإضافة إلى ذلك، ظل تدفق ثاني أكسيد الكربون منخفضًا نسبيًا طوال مدة العصر الجليدي.

وقال الدكتور دوتكيفيتش: "في هذا الوقت، لم تكن هناك حيوانات متعددة الخلايا أو نباتات برية على الأرض. إن تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي تم تحديده بالكامل تقريبًا من خلال إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون من البراكين وعمليات التجوية الصخرية السيليكاتية، التي تستهلك ثاني أكسيد الكربون .

الأرض كوكب الارض كرة ثلجية الجليد الفضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. التأمينات «خلية نحل» استعدادا للتنفيذ

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

رسالة غريبة من روي فيتوريا بعد الرحيل عن المنتخب.. مفاجأة

موضوعات متعلقة

فاز بالملايين.. ورقة منسية في السيارة تتسبب في ثراء صاحبها

ضجيج غريب وأصوات غامضة.. الأسماك تحاصر بيوت الأمريكيين بالرعب

بعد اختباره.. Chatgpt يكذب ويقدم معلومة زائفة عن نفسه

قوات خفر سواحل تكساس ينقذون «كلباً» ظل محبوسًا بحاوية شحن لمدة أسبوع|شاهد

اشتريه أونلاين| شاهد أول منزل قابل للطي .. لن تصدق سعره

شاب يحقق أغرب رقم قياسي في اللعب على النت

بعد 9 سنوات.. امرأة تتفاجأ بوجود زوجها في صورتها القديمة قبل لقائهما

وقع في شر أعماله.. كاميرا تفضح لصا حاول قتل عجوز هندية وسرقة ذهبها

ترشيحاتنا

صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. التأمينات «خلية نحل» استعدادا للتنفيذ

ما سبب تحول الأرض إلى كرة ثلجية عملاقة قبل 700 مليون سنة؟

منة تيسير تكشف لـ صدي البلد تفاصيل دورها بمسلسل العتاولة في رمضان

أمريكا: تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يدخل حيز التنفيذ 16 فبراير

من الوصيف للصدارة.. مسلسل بين السطور يتصدر نسب المشاهدة في مصر

قبل ماتنزل من البيت .. الداخلية تحذر من القيادة على هذه الطرق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على المرحاض.. اقضِ حاجتك في أفضل مكان بالعالم .. ما القصة؟

فاز بالملايين.. ورقة منسية في السيارة تتسبب في ثراء صاحبها

مقطع فيديو يثير الجدل لراكب يفتح باب طائرة أثناء إقلاعها في كندا

ضجيج غريب وأصوات غامضة.. الأسماك تحاصر بيوت الأمريكيين بالرعب

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ