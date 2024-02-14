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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العراق والسعودية يشددان على أهمية التنسيق بشأن استقرار سوق النفط

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اجتماع مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أهمية تنسيق الموافق وتطابق الرؤى للحفاظ على استقرار سوق النفط.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان إن السوداني يرحب بدخول الشركات السعودية إلى السوق العراقية، وإنه ناقش مع الأمير عبد العزيز بن سلمان توسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

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وجاء في بيان، الذي صدر خلال زيارة وزير الطاقة السعودي للعراق، أن من المهم "التنسيق في المواقف، وتطابق الرؤى بخصوص تنظيم سوق الطاقة، وأسعار النفط تحت مظلة منظمة أوبك، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة في المنطقة والعالم، ومصالح الدول المنتجة والمستهلكة".

ووقع العراق العام الماضي اتفاقاً طال انتظاره في مجال الطاقة بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجيز التي دعت شركة أكوا باور السعودية للانضمام إلى جزء من الصفقة لتطوير محطة طاقة شمسية.

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