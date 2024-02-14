الصليب الأحمر يصدر تحذيراً عاجلاً مع تصاعد الأعمال العدائية في رفح

ردًا على تصاعد الأعمال العدائية المسلحة في رفح وجنوب قطاع غزة، أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذيرًا شديد اللهجة، مؤكدة على ضرورة حماية أرواح المدنيين.

شدد فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط، على خطورة الوضع ودعا جميع الأطراف المعنية إلى إنقاذ أرواح المدنيين والبنية التحتية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

قال كاربوني: "في ضوء العملية العسكرية في رفح المكتظة بالسكان، نجدد دعوتنا لأطراف النزاع وكل من له تأثير عليهم، لإنقاذ وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية".

شدد على التزامات أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان توفير الضروريات الأساسية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياة المدنيين. وشدد كاربوني على خطورة الوضع قائلاً: "من الملح أن نفعل المزيد الآن. فهناك أرواح لا حصر لها معلقة في الميزان".

وتواجه رفح، التي يسكنها ما يقدر بنحو 1.4 مليون فلسطيني، نقصا حادا في الموارد الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.