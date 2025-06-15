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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين: مبادرة مصر معاكم حدث إنساني غير مسبوق

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إطلاق الرئيس السيسي مبادرة "مصر معاكم" للأبناء القصر للشهداء والضحايا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، والتي تقوم على استثمار المبالغ المخصصة لصالح المبادرة بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثماري يعود بالنفع على الأبناء القصر عند بلوغهم سن الرشد، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي وصندوق مصر السيادي وشركة مصر لتأمينات الحياة.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن ذلك الأمر يعد دليلا قاطعا على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالدور والتضحيات التي قدمها الشهداء أبطال وبواسل قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية والذين لم يترددوا لحظة واحدة في تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها، موضحًا أن الشعب المصري العظيم يُقدر تضحيات الشهداء التي كانت سببًا فيما تحقق من أمن واستقرار بالبلاد بعد اقتلاع جذور الإرهاب.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن تلك التضحيات ساعدت الدولة في تحقيق التنمية والإنجازات المتمثلة في المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات وبكل أنحاء الجمهورية، وفي القلب منها سيناء التي كانت من قبل منطقة غير مستقرة أمنيا، مؤكدًا أن الشهداء هم العمود الفقري لقوة الوطن وصموده، وتأكيد الرئيس على أن تضحيات الشهداء هي التي مكنت مصر من مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل يعكس وعيًا قياديًا بأهمية الحفاظ على هذا الإرث الوطني الخالد.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تذكير قوي بقيمة التضحيات التي يجب أن تظل مصدر إلهام للأجيال الحالية والمقبلة، موضحًا أن الجيش المصري هو حصن الأمة والشعب يحمل تقديرا كبيرًا لدور المؤسسة العسكرية في حماية أمن واستقرار الوطن.

وثمن التقدير الشديد، الذي يبديه الرئيس السيسي لأرواح شهداءنا الأبطال من رجالات الشرطة والجيش، مؤكدًا أنه يدل على التقدير الكبير الذي تكنه القيادة السياسية وتحمله الدولة للشهداء العظام الذين قدموا أرواحهم فداء الوطن، منوها بأن السنوات العشر الماضية كشفت عن أن الإرهاب هو العدو الأول للوطن وأن أصحابه المجرمون لا يتورعون عن القتل والتدمير من أجل بث الفوضى، وأن الجميع في الوطن وبالخصوص رجالات الجيش والشرطة دفعوا ثمنًا فادحًا للإرهاب حتى تنعم مصر بالاستقرار الموجود اليوم وتنطلق نحو التنمية والتقدم.

الرئيس السيسي تحالف الأحزاب المصرية القوات المسلحة

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