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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الهلال الأحمر بسيناء: إسرائيل تتعمد تعطيل العمل بالمعابر الحدودية لمنع دخول المساعدات لغزة|فيديو

خالد زايد رئيس فرع
خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء

قال دكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء إن أعداد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة تزيد وتقل حسب ما يسمح به الجانب الفلسطيني, موضحا أن الاسرائيليين يعملون يوم الجمعة نصف يوم فيقل عدد الشاحنات المتوجهة إلى القطاع عبر معبري كرم أبوسالم والزوجة بينما لا تدخل شاحنات يوم السبت بسب الإجازة الاسبوعية في إسرائيل. 

وأضاف زايد في مداخلة مع برنامج مساء دي إم سي الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت على قناة دي إم سي أن اليوم وأمس أغلق المعبرين في الثانية عشرة ظهرا بدون مبرر من الجانب الإسرائيلي. 

وأشار إلى المظاهرات التي يقوم بها المستوطنون على الجانب الآخر من المعبر لتعطيل دخول المساعدات من مصر إلى قطاع غزة.

 مصر تقوم بدورها في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

 وأكد زايد على تصريحات الرئيس السيسي بأن مصر تقوم بدورها في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشهامة ومروءة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.

شمال سيناء غزة الهلال الأحمر كرم أبوسالم الرئيس السيسي مصر

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