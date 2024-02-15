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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تنحبس له الأنفاس..مقطع فيديو للحظة سقوط لعبة "الدوامة" في إحدى الملاهي بالعراق

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق  تويترX، وقد وثق المقطع للحظة مروعة وذلك لسقوط إحدى الألعاب، وذلك في مدينة ملاهٍي بمدينة الكوت جنوب العاصمة العراقية بغداد، مما قد تسبب في إصابة 18 شخصًا ويعد أغلبهم من الأطفال الذين لديهم جروح خطيرة.

و قد ظهرت في مقطع الفيديو، لعبة الدوامة وذلك على متنها مجموعة من الركاب و الذين كانوا يدورون وذلك على ارتفاع شاهق، وفي لحظة سقطوا مع اللعبة بشكل خطير.

وقد ذكرت وسائل إعلام محلية أنه قد تم اعتقال الشخص المسـؤول عن المدينة الترفيهية التي سقطت فيها "لعبة الدوامة" والوقوف على أسباب الحادث وذلك  بعد إصابة 15 طفلا وثلاثة أشخاص".

 

مدينة ملاه ي تطبيق تويترX جروح خطيرة

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