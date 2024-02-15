نيمار يفجرها: الأهلي غير اللائحة في 3 دقائق للتتويج بالدوري

كشف سيد عبدالله نيمار نجم نادي الزمالك، عن تغيير النادي الأهلي اللائحة بدوري الناشئين للفوز ببطولة الدوري.

وقال نيمار في تصريحات تلفزيونية مع الاعلامي مهيب عبد الهادي : في المباراة الأخيرة بالدوري واجهنا الأهلي على ملعبه وكان الأهلي يحتاج للفوز على الزمالك بفارق 5 أهداف للتتوج بالدوري.

وتابع : ولكنه فاز علينا بهدفين مقابل هدف، واحنا بنحتفل باللقب لاقينا الأهلي بيحتفل ونادي إنبي كان بيحتفل لتساويه في النقاط مع الزمالك والأهلي.

علي الجانب الاخر أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت خوض تدريب بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.