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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بدون ألفاظ.. تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو في الأوبرا بسبب حفل الحجار

محمد الحلو
محمد الحلو

رد حمادة الحلو -نجل الفنان محمد الحلو ومدير أعماله- بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتوضيح أسباب انسحاب والده من حفل 100 سنة غنا للفنان علي الحجار، بدار الأوبرا المصرية. 

وقال حمادة الحلو، في الفيديو، إن محمد الحلو حينما توجه لأداء بروفة الحفل، وقرأ النوتة الموسيقية التي أعدها المايسترو هشام جبر، وجد بها خطأ فني لا يتناسب مع طبقة الصوت التي يفترض أن يؤديها «الحلو» في أغنية لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، فتفاجئ بأن «جبر» يجادله بأن الطبقة صحيحة، فأجابه «الحلو» بدعابه قائلا: «انت شكلك ما تعرفنيش» ليعبر عن علمه بالفنيات الموسيقية لدراسته بمعهد الموسيقى العربية. 

وتابع حمادة الحلو، أن بعد ذلك أخبرهم هشام جبر، بأنه سيعدل على النوتة الموسيقية ويطلع أخرى، فما كان لـ محمد الحلو إلا أن ينتظر النوتة الجديدة لعمل البروفة، واستمر الانتظار لساعات طويلة، حتى دخل حمادة على المايسترو هشام جبر، الساعة 12 ونصف مساءا ليستفسر عن موعد البروفة. 

 وأضاف حمادة الحلو: «وجدت المايسترو هشام جبر يرد بشكل متعالي ويخبرني أنه لن توجد بروفة ما جعلني اغضب لأن محمد الحلو بقيمته لن يقبل الغناء في حفل بدون بروفة حتى لا يحدث أي خطأ أمام الجمهور، وتفاجأت بأن جبر يرد بشكل غير لائق بأنه ليس من المهم أن يغني محمد الحلو في الحفل، ما جعلني أشعر بالغضب من الرد وحدثت مشادة بيننا بدون ألفاظ». 

انسحاب محمد الحلو

وكانت اصدرت دار الأوبرا المصرية بيانا بشأن اعتذار المطرب الكبير محمد الحلو عن عدم المشاركة فى الحفل الأول من مشروع 100 سنة غنا أكدت خلاله أن الاعتذار جاء نتيجة خلاف نشب بين المطرب الكبير محمد الحلو وقائد الأوركسترا الخاص بالمطرب الكبير علي الحجار المايسترو هشام جبر الذي قام بإعادة توزيع المؤلفات المقدمة في الحفل.

وشددت دار الأوبرا المصرية أنها ليست طرفا فى هذا الخلاف وليس لها أي صلة به متابعة أن أبوابها مفتوحة دائما لجميع المبدعين والفنانين.

وأعلن المطرب محمد الحلو عدم مشاركته فى أولى حفلات مشروع 100 سنة غنا الذى يقام مساء اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.  

ونشر الحلو فيديو له أعرب فيه عن استيائه بسبب عدم قيامه بالبروفات الخاصة للحفل، مؤكدا أنه حضر إلى مكان البروفة مساء أمس الثلاثاء وكان من المفترض أن يقوم بعمل بروفة على أغنية لا مش أنا اللى أبكي للراحل محمد عبد الوهاب، واكتشف الحلو أن الطبقة التى يقدمها الأوركسترا طبقة “واطية جدا” يطلق عليها الطبقة النسائية فطلب من المايسترو هشام جبر تغيير الطبقة إلا أنه رفض تغييرها.  

وأضاف الحلو أنه ظل متواجدا فى مكان البروفة حتى الساعة الواحدة صباحا إلا أن أعضاء الفرقة أصيبوا بالإرهاق الشديد بسبب كثرة البروفات ورفضوا عمل بروفة الأغنية التى يقدمها على المسرح وهو ما أدى إلى اعتذاره عن المشاركة مساء اليوم.   

 

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