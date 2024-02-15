العسال : العرب ساهموا في تنشيط السوق العقاري بمصر

قال النائب هاني العسال، إن هناك عجز في الوحدات السكنية في الفترات السابقة بجانب وجود مناطق غير مخططة يجب رفع كفاءتها وتوفير إسكان بديل لها، مضيفًا أن الزيادة السنوية من السكان تحتاج إلى توفير للأجيال الحالية والمستقبلية وحدات سكنية تليق بالمواطن المصري.

ونصح العسال خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة، الذي يبث على شاشة "النهار"، مساء اليوم الخميس، "المستثمرين ببناء الوحدات السكنية والمدارس والمستشفيات، لأن هناك عجز كبير في الوحدات السكنية ".

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ" إلى أن أي مواطن يسعى أن يمتلك وحدة سكنية، مضيفًا أن هناك عجز يصل لـ 2.5 مليون وحدة سكنية".

ولفت العسال إلى أن مصر حاضنة للعرب سواء من السودانيين أو السوريين أو أي جنسية عربية، مشددا على أن العرب ساهموا في تنشيط السوق العقاري".

