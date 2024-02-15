لهواة مراقبة السماء.. ظواهر فلكية فريدة منتظرة في فبراير

يشهد النصف الثاني لشهر فبراير 2024 عددا كبيرا من الأحداث والظواهر الفلكية، التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء، منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستمتاع بمشاهدتها الرائعة.

الظواهر الفلكية خلال شهر فبراير 2024

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال شهر فبراير 2024.

14 - 15 فبراير/ القمر والمشتري

يتراءى القمر مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في ذلك الوقت ، حيث نراهما متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ، ويظلان مرئيين حتى بداية غروب المشهد بحلول الـ 10:45 مساء تقريبا.

16 فبراير/ القمر وبلايدس

يتراءى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور ، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ، ويظلان مرئيين حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول منتصف الليل .

21 فبراير/ القمر وبولوكس

يتراءى القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux (ألمع نجم في برج الجوزاء = التوأم) حيث نراهما متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 4:30 صباحا تقريبا.

22 فبراير/ القمر وخلية النحل

يتراءى القمر في هذا اليوم مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان ، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ننصح باستخدام تلسكوب صغير، حيث نراه بجوار القمر في السماء طوال الليل إلى بداية غروب المشهد بحلول الـ 5:00 صباحا تقريبا.

22 فبراير/ الزهرة والمريخ

يشرق كلا من كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مقترنين بحلول الـ 5:20 صباحا تقريبا في ذلك اليوم ، إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

24 فبراير/ اكتمال القمر (بدر شهر شعبان)

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%، يشرق القمر بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي

28 فبراير/ القمر وسبيكا

يشرق القمر مقترنا مع النجم سبيكا للمرة الثانية خلال هذا الشهر ، والنجم Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - هو ألمع نجم في برج العذراء ، وهو من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس ، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس ، ويبعد عن الأرض حوالي 260 سنة ضوئية .. يمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بحلول الـ 9:30 مساء تقريبا، ويظلان مرئيين طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.