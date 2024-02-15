شل تعلن انسحابها من العراق .. وحكومة السوداني لم تطالب بالغرامات

من مشروع النبراس..



أعلنت شركة شل العالمية انسحابها من مشروع النبراس في العراق وذلك نتيجة تغييراً طرأ على خطط الشركة في ما يتعلق بمشاريع البتروكيماويات في كل العالم.

فيما أكد ممثل شركة شِل جون كروكر لرئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني ، أن الشركة تركز استثماراتها ومشاريعها حالياً، في كل أماكن تواجدها، على قطاعات الغاز واستثماره وتقنيات تطويره.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شِل المختصة في مجال الطاقة جون كروكر، والمدير التنفيذي لشركة ماموت المختصة بقطاع النقل باول كيلدر، ومدير العلاقات الحكومية في شركة سيبولت المختصة بالطاقة مارنكس كوتس، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها السوداني إلى هولندا.

كما أكد في الوقت ذاته الحرص الشديد على استمرار عمل الشركة في العراق، الذي بدأ قبل 10 سنوات، والرغبة الجادة بتوسيعه في قطاع استثمار الغاز، الذي يشكل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.

وذكر حيدر البطاط - خبير طاقة العراقي - أن شركة شل انسحبت من عملها في حقل مجنون، مشيرا الي ان الحكومة العراقية لم تطالب بالغرامات المفروضة على الشركة