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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل شاومي بكاميرا 200 ميجابكسل فى مصر

Redmi Note 12 Pro
Redmi Note 12 Pro Plus

تسيطر شاومى بقوة على الهوافت المتوسطة عالية المواصفات، والتي يستهدفها عدد كبير من الشباب، ومن بين أفضل إصداراتها Redmi Note 12 Pro Plus.

وفقاً لموقع “فون آرينا” التقنى يأتى هاتف Redmi Note 12 Pro Plus، بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع OLED، بدقة عرض FHD+، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وطبقة حماية على الشاشة وهى Corning Gorilla Glass 5، مع نوتش فى أعلى منتصف لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Redmi Note 12 Pro Plus

يمتلك هاتف Redmi Note 12 Pro Plus معالجاً من نوع Mediatek MT6877V بمعمارية تصنيع 6 نانومتر، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت من نوع  UFS 2.2.

يعمل هاتف Redmi Note 12 Pro Plus بنظام أندرويد 13 مع واجهة تشغيل MIUI 13 الخاصة بشاومي، مع قارىء للبصمة فى جانب الهاتف مع زر التشغيل، ومقاوم للمياه والغبار بمعيار IP53.

Redmi Note 12 Pro Plus

أما تجهيز الكاميرا جاء هاتف Redmi Note 12 Pro Plus جاءت الخلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 مع ميزة التقريب البصري OIS، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 120 إطار فى الثانية الواحدة، والثانية ultrawide بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة macro بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.5.

يحمل هاتف Redmi Note 12 Pro Plus بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات، من خلال كابل من نوع USB Type-C 2.0.

Redmi Note 12 Pro Plus

سعر Redmi Note 12 Pro Plus

يمكنك الحصول على هاتف Redmi Note 12 Pro Plus فى 4 ألوان هى الأسود والأبيض والأزرق و الكربونى، بسعر 1149 درهماً إماراتياً ما يعادل 9666 جنيهاً مصرياً.

شاومي Redmi Redmi Note 12 Pro Plus أندرويد أندرويد 13

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