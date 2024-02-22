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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى موبايل سامسونج للشباب بسعر مناسب

Galaxy A23
Galaxy A23

توفر علامة سامسونج الكورية الجنوبية هاتفاً مميزاً للشباب في الفئة المتوسطة، يجمع بين السعر المناسب والمواصفات القوية وهو Galaxy A23.

وبحسب موقع “جى إسم إم آرينا” التقنى، يأتى هاتف Galaxy A23 بشاشة قياس 6.56 بوصة من نوع PLS LCD، بدقة عرض HD+، ومعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، ونوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

يحمل هاتف Galaxy A23 معالجاً من نوع  Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G ثمانى النواة بمعمارية بناء 6 نانومتر، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 64 و 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

Galaxy A23

 

يعمل هاتف Galaxy A23 بواجهة المستخدم One UI 5 الخاصة بسامسونج على نظام نشغيل Android 13، مع قارىء لبصمة الإصبع فى الجانب بزر التشغيل.

لمحبى التصوير يقدم Galaxy A23 كاميرا خلفية رباعية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية ultrawide بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، بينما والثالثة macro بدقة 2 ميجابكسل، والرابعة depth بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والأمامية بدقة 8 ميجابكسل لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

Galaxy A23

جاء هاتف Galaxy A23 ببطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، بكابل من نوع  USB Type-C. 

سعر Galaxy A23

يمكنك الحصول على هاتف Galaxy A23 فى 4 ألوان هى الأسود والأبيض والأزرق والبرتقالى، مقابل سعر 8230 جنيهاً مصرياً.

سامسونج Galaxy Galaxy A23 Android 13 Android

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