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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أصغر سيارة فيات زيرو في مصر.. منافسة ميني كوبر

فيات 500 موديل 2024
فيات 500 موديل 2024

اذا كنت من عشاق السيارات صغيرة الحجم التي تقدمها علامة فيات العريقة، ستكون أمامك أيقونتها الشهيرة الأصغر في العالم وهي فيات 500.

مواصفات فيات 500 موديل 2024 في مصر

تقدم فيات 500 موديل 2024 محركاً سعة 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات، بقوة 100 حصان، بمتوسط استهلاك وقود 5.8 لتر/100 كيلومتر، مع نلاقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع الدفع الأمامي للعجلات.

تستطبع فيات 500 موديل 2024 التسارع من صفر إلى 100كم/ساعة في 10.5 ثانية، وسرعتها القصوى 182 كيلومتر في الساعة.

فيات 500 موديل 2024

أبعاد فيات 500 موديل 2024 في مصر

وصل طول فيات 500 موديل 2024 لحوالى 3546 مم، العرض 1627 مم، الارتفاع 1488 مم، الخلوص الارضي 143 مم، وقاعدة العجلات 2300 مم.

تأتي أيضاً فيات 500 موديل 2024 بجنوط رياضية، مرايا كهربائية،حساسات حركة،كاميرا للمتابعة، مع فرامل ABS و EBD، وسائد هوائية للحماية، وشاشة عرض قياس 7.5 يوصة.

فيات 500 موديل 2024

سعر فيات 500 الرسمي موديل 2024 في مصر

فئة Base 2024 بسعر مليون و 225 ألف جنيه.

فئة Highline 2024 بسعر مليون و 800 ألف جنيه

فيات 500 موديل 2024
فيات فيات 500 مواصفات فيات 500 موديل 2024 في مصر سعر فيات 500 موديل 2024 في مصر

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