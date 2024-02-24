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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لـ تويوتا كورولا موديل 2024

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2024

تنفرد سيارة تويوتا كورولا بالصدارة في جميع أسواق العالم بأنها السيارة الأشهر والأكثر مبيعاً بلا منافس، بفضل فلسفة اعتماديتها التي أتقنتها تويوتا بشدة.

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2024

تقدم تويوتا كورولا موديل 2024، تأتى بمحرك 1600 سي سي، يولّد قوة قدرها 120 حصان ، و عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، وتتسارع من صفر حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية، مع متوسط استهلاك وقود 6.8 لتر لكل 100 كم.

تويوتا كورولا موديل 2024

أبعاد تويوتا كورولا موديل 2024

بلغت الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2024 حوالي بطول 4630 مم، و عرض 1780 مم ، و ارتفاع 1435 مم، و سعة الشنطة الخلفية  371 لترًا، مع جنوط 15 بوصة وللفئات الأعلى 16 بوصة و 17 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أوتوماتيك،وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية.

تويوتا كورولا موديل 2024

توفر تويوتا كورولا موديل 2024 بكراسي داخلية من الجلد، مزودة بشاشة رقمية كبيرة و حساسات أمامية وخلفية، ومثبت سرعة بالإضافة لكشافات LED.

أضف إلى ذلك وسائل الأمن والسلامة فى تويوتا كورولا موديل 2024، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP .

تويوتا كورولا موديل 2024

سعر تويوتا كورولا الرسمي موديل 2024

فئة Active بسعر 1.475.000 جنيه
فئة Comfort بسعر 1.640.000 جنيه
فئة سمارت 1.750.000 جنيه
فئة سمارت فتحة سقف بسعر 1.800.000 جنيه

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