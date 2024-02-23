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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو معاك موبايل نوكيا القديم .. هتبيعه مستعمل بـ 100 ألف جنيه

لو معاك موبايل نوكيا
لو معاك موبايل نوكيا القديم .. هتبيعه مستعمل بـ 100 ألف جني

لطالما ارتبط الملايين حول العالم بعلامة نوكيا الفنلندية العريقة، والتي لازالت تحظى بقبول كبير على إصداراتها الشهير عبر الإنترنت، وتباع مستعملة بأسعار كبيرة.

يشتهر موقع “ايباى” الأمريكي ببيع جميع الهواتف ذكية أو قديمة كانت، ويقدم الموقع إعلان لبيع Nokia 5290 بأسعار وصلت لـ 2950 يورو، مايعادل 98.685 جنيه، أن أنك اذا قمت ببيع 10 هواتف من الهاتف الشهير على موقع ebay ستربح حوالي مليون جنيه.

 

نوكيا 5290

ويشترط أن يكون الهاتف بحالته الأصلية ويعمل بدون مشاكل، كما هو مدون فى معظم الإعلانات.

يذكر أن شركة نوكيا لن تظهر مجدداً من خلال الهواتف المحمولة، بعدما قررت علامة HMD المالكة لها إيقاف انتاج الإسم العريق على الإصدارات الجديدة.

نوكيا ايباى Nokia Nokia 5290 مستعملة

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