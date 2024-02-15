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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حوادث ليلية.. 6 مصابين في مشاجرة وتصادم سيارتين وحريق شقة

حوادث ليلية.. 6 مصابين
حوادث ليلية.. 6 مصابين في مشاجرة وتصادم سيارتين وحريق شقة

مشاجرة وتصادم وحريق شقة، حوادث شهدتها محافظات مصر مساء اليوم، وفي هذا التقرير ننشر أبرز الحوادث الليلية..

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حادثتان في بورسعيد 

أصيب 3 أشخاص في حادثتين مختلفتين بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستقبل المستشفي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، شابا، 25 سنة، مصاباً بجرح نافذ في الصدر، وشابا آخر، 23 سنة، مصاباً بجرح نافذ في الفخذ الأيسر، وذلك بإدعاء مشاجرة في منطقة المروة. 

كما استقبل المستشفى أيضاً عن طريق الأهالي، شيماء حمدي محمد معوض، سيدة مصابة باشتباه كسر في عظام الوجه، اثر اعتداء من آخرين بمنطقة التصنيع، وحرر محضر بالواقعتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعتين.

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3 مصابين في الهرم

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الهرم، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث، بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

حريق شقة الحوامدية 

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى الحوامدية، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

حوادث ليلية حوادث تصادم سيارات إطفاء حريق شقة مصابين اندلاع مشاجرة

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