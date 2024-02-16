عالمة أنثروبولوجيا تثير الجدل بمعلومات غريبة عن الإحساس بالحب

معلومات غريبة نوعاً ما عن الإحساس بالحب وفقا للدكتورة هيلين فيشر، عالمة الأنثروبولوجيا البيولوجية ومؤلفة كتاب "تشريح الحب"، ما يجري في جسد الإنسان عندما يقع بالحب، لتؤكد مقولة الكاتب شكسبير حول مسار الحب الحقيقي وأنه لم يكن سلسا أبدا".

وفقا لصحيفة التيلجراف فقد اتضح أنه عند الوقوع في الحب فنحن نواجه العديد من الاستجابات الجسدية، وذلك فأن الناقل العصبي نورإبينفرين، والذي يلعب دورا رئيسيا وذلك في كلا من الإثارة واليقظة، وذلك يسبب كلا من زيادة معدل ضربات القلب، وضغط الدم، واتساع حدقة العين وويمكن أن يتسبب النورإبينفرين والأدرينالين في تعرق اليد

وتقول فيشر إن أول شيء يجب أن نكون واضحين بشأنه ويحرك الشعور بالحب الرومانسي، ليأتي في المقام الأول:هو الدوبامين، وهو ناقل عصبي وهرمون يمنح الدماغ مشاعر المتعة والرضا والتحفيز.

أشارت عالمة الأنثروبولوجيا البيولوجية أن هناك نشاطا متزايدا في مكان صغير بالقرب من قاعدة الدماغ، يقوم بصنع الدوبامين ويقوم بإرساله إلى العديد من مناطق الدماغ، ليمنح العاشق التركيز والطاقة، والسعادة الغامرة أثناء وجوده مع من يحب ومن الممكن أن يعاني العاشق من الأرق وفقدان الشهية ومجموعة من المشاعر الأخرى.