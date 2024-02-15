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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تتغلب على السرطان 5 مرات.. قصة أمل لجميع المرضى

صدى البلد

قصة ولا أروع لتحدى السرطان أشعلت السوشيال ميديا لتعطي الأمل لجميع المرضى حول العالم الأمل، فقد استطاعت سيدة بريطانية أن من العودة لحياتها الطبيعية وذلك بعد أن تمكنت من القيام بالتغلب على مرض السرطان وذلك  5 مرات، وذلك على مدى 35 مرور  عامًا.

وقد شاركت الجدة ناتالي ييتس بولتون والتي تبلغ من العمر 57 عامًا في 9 سباقات ماراثون، و3 سباقات ثلاثية، وهي مستعدة للقيام بمواجهة العديد من التحديات القاسية. 

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وفقا  لصحيفة ميرور البريطانية، فقد تحملت ناتالي 11 عملية جراحية و30 جلسة من العلاج الكيميائي و55 جولة من العلاج الإشعاعي وذلك للتغلب على سرطان الغدد الليمفاوية وذلك مرتين وسرطان الثدي 3 مرات.

وقبل 6 سنوات، قد كانت خيارات العلاج تنفد منها عندما أصبح دواء بالبوسيكليب، وهو يعد عقار مستهدف للسرطان، ومتاحًا. وتعد الآن خالية من المرض.

وعندما تم القيام بتشخيص إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، وذلك حيث تنمو خلايا الدم البيضاء والتي تسمى الخلايا الليمفاوية وذلك خارج نطاق السيطرة.

قد ناتالي للعلاج الإشعاعي، إلا أن سرطان الغدد الليمفاوية قد عاد بعد 15 عامًا، وقد  كان ورمًا ملتصقًا بقلبها وقد كان يضغط على المريء، وتكمل علاجها بنجاح في عام 2004.

وفي عام 2009، قد عندما كانت ناتالي في الثالثة والأربعين من عمرها، وقد تم تشخيص إصابتها بـ سرطان الثدي. وبعد الجراحة والعلاج الكيميائي و الإشعاعي، قد شفيت تماما ، لكنها فقد وجئت بظهور كتلة سرطانية في أحدى جانبيها،وذلك  بعد أقل من عام. إلا أنه في عام 2017، قد عاد السرطان للمرة الخامسة لتضطر الخضوع للعلاج من جديد.

مرض السرطان سرطان الثدي سرطان الغدد الليمفاوية

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