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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يثير الجدل لراكب يفتح باب طائرة أثناء إقلاعها في كندا

مقطع فيديو يثير الجدل
مقطع فيديو يثير الجدل لراكب يحاول فتح بابا الطائرة أثناء إقل

أثار راكب كندي بالغ من العمر 40 عاماً  الكثير من الجدل لقيامه بفتح الباب لمحاولة شخصاً ما على متن الطائرة القيام بفتح مخرج طوارئ في طائرة وذلك قبل إقلاعها وذلك في الرحلة المتجهة من شيانج ماي وذلك في شمال تايلاند وذلك إلى العاصمة بانكوك مما قد تسبب في العديد من التأخيرات .

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ووفقا  لوكالة "فرانس برس" يواجه الرجل تهمتين تتعلقان بالأذى الذي لحق بركاب آخرين، وعدم الامتثال لقواعد الطائرة".

أشار الراكب أنه قد تم القيام بفتح مخرج الطوارئ وذلك داخل الطائرة والتي تعد تابعة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية الوطنية، وذلك عندما كانت متوقفة على المدرج وذلك قبل إقلاعها وذلك ليخبر الجميع بعد التحقيق معه  أنه قد فتح الباب وذلك لأن شخصاً ما على متن الطائرة كان يحاول قتله مما قد أصابه بذعر شديد إلا أنه يواجه الآن عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات في السجن.

العاصمة بانكوك متن الطائرة مخرج الطوارئ

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