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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لأردني قطع 3000 كيلو متر لأداء العمرة.. لن تتوقع كيف

صدى البلد

أثار مقطع فيديو لرجل أردني الكثير من الجدل فقد وثق المقطع لقيامه بقطع مسافة تصل إلى أكثر من 1500 كيلومتر ذهاباً ونفس المسافة إياباً، إلا أنه أكد أنه احتاج للقيام بالتوقف في 10 محطات وذلك للقيام بتعبئة الوقود وذلك بحجم قد بلغ 152 ليترا في كافة المسافة المقطوعة.

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وقد تمكن المواطن الأردني " وهو يسمى عمر الزحيمات" من تحقيق حلمه بالقيام بأداء مناسك العمرة، ولكن حلمه قد يختلف عن أحلام الآخرين، فقد قرر الزحيمات القيام بالذهاب من الأردن إلى المملكة العربية السعودية وذلك بواسطة دراجته النارية وقيامه بعقد العزم على إنهاء مهمته.

من جانبه تمكن الدراج الأردني عمر الزحيمات بالشرح بالتفاصيل عن  رحلته والتي قد خطط لها وذلك بشكل دقيق لمنع حصول أية أخطاء، حيث قام بعرض الفكرة على مجموعة من الدراجين المتواجدين في محافظة الطفيلة، والمتواجدين بالأردن لكنها لم تلق القبول من قبلهم وذلك لظروف خاصة بهم، فقد عقد العزم على التخطيط والذهاب بمفرده.

مقطع فيديو رجل أردني المواطن الأردني المملكة العربية السعودية

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