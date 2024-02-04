كائنات فضائية.. مقطع فيديو لسحب نادرة تشبه الأجسام الطائرة

أثار مقطع فيديو لمجموعة من الصيادون وذلك قبالة جزيرة كي ويست بولاية فلوريدا الأميركية الكثير من الجدل فهم أثاروا الجدل برؤيتهم لغزو مجموعة من الكائنات الفضائية للأرض، بسبب سحب نادرة قد شاهدوها.

شارك جوش جورجينسن من «BlacktipH Fishing»، وهي إحدى قنوات الصيد التي تعد الأكثر شهرة عبر قناة «يوتيوب»، فيديو يظهر مجموعة من السحب الغريبة مع بعض الفراغات الدائرية في السماء.

وأشار أحد المتابعين لقناة اليوتيوب إلى أنها تعد سحب نادرة وتعرف تلك السحب باسم سحب ثقوب السقوط، وتتكون عندما يتبخر الماء شديد البرودة ويترك في فجوة دائرية كبيرة خلفه.

ولكي يتشكل الثقب، يجب أن تكون تلك القطرات الموجودة في طبقة السحابة باردة للغاية، وهذا يعني أنها في درجة حرارة أقل من الصفر، لكنها في المقابل لم تتجمد بعد.

ووفقا لبحث عام 2011 تلعب تلك الطائرات دورا في تكون هذه السحب، حيث يتمدد الهواء، أثناء مروره فوق أجنحة بعض أنواع معينة من الطائرات، وفوق شفرات مراوحها، مما قد يسبب البرودة التي تؤدي إلى تشكيل تلك السحب.