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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسبب ولا أغرب.. مقطع فيديو مرعب لاشتعال نيران في حديقة منزل بفلوريدا|شاهد

صدى البلد

أثارت واقعة ولا أغرب الكثير من الجدل وهي لتحطم طائرة صغيرة داخل حديقة "بايسايد ووترز" المنزلية المتنقلة في كليرووتر وهي أحدى المنازل المتناقلة  بولاية فلوريدا، مما تسبب في وفاة  عدة أشخاص قد كانوا على متنها الطائرة وبعض من سكان المنزل .

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وقد انتشر مقطع الفيديو للواقعة على نطاق واسع عبر تطبيق X وتسبب في دهشة واستغراب الكثيرين  ، وقد ظهرت خلاله  ألسنة اللهب وهي تشتعل بشكل مرعب، وتتسبب في تضرر 4 منازل وتحول بعض أجزائها  إلى رماد.

تعد الطائرة  من طراز "بيتشكرافت بونانزا في. 35"، وقد سقطت بسبب عطل في المحرك مما أدى لاصطدام جسم الطائرة وذلك بأحدى المنازل وتدميره، والقيام بإلحاق أضرار بثلاثة منازل أخرى على الأقل، وذلك على الرغم من أن محاولات رجال الإطفاء لأخماد  الحريق الناجم عن الحادث قد كان سريعا.


 

طائرة صغيرة ولاية فلوريدا اخماد الحريق

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