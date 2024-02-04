نجا من الموت بأعجوبة.. مقطع فيديو لـ"شاب محظوظ" قفز من الطابق الـ15

أثار مقطع فيديو لواقعة غريبة شهدتها مدينة لفيف الأوكرانية حصد ملايين المشاهدات، الكثير من الجدل، فقد وثق المقطع ما قام به شاب أقدم على التخلص من حياته، يبدو أنه محظوظ بدرجة كبيرة، وذلك لأن سقف السيارة امتص صدمة سقوطه وذلك بشكل مذهل لينجو من الموت.

ووثق المقطع رغبة الشاب بالانتـ حار وذلك بالقفز من الطابق الـ15 وبالفعل قفز وسقط على سيارة، وذلك وفقا لمقطع فيديو تم تصويره على الأغلب من بناية مقابلة لبنايته.

ويبدو أن الشاب يعد محظوظاً بدرجة كبيرة، وذلك لأن سقف السيارة امتص الصدمة بعد سقوطه بشكل مذهل وقد نجا من الموت ويعد الأغرب أن الشاب تحدث مع الناس وهو فوق المركبة. وبعدها تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه سيحتاج إلى شهور حتى يُشفى بالكامل.