أذهلت المارة.. طائرة تتحول لمحطة وقود | تفاصيل كاملة

فكرة مبتكرة وفريدة من نوعها قد قام بها رجل أمريكي وذلك لتصميم محطة وقود تعد فريدة من نوعها، مستخدمًا في ذلك طائرة قاذفة وذلك للقنابل من طراز B-17، والتي قد استٌعملت في الحرب العالمية.

وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن الطائرة والتي قد خرجت عن الخدمة وذلك خلال الحرب العالمية الثانية، قد وُضعت على مدار أعوام طويلة وذلك فوق محطة وقود ضخمة تضم 48 مضخة وذلك في منطقة ميلووكي وذلك بولاية أوريغون، وقد أذهلت المارة بمظهرها الفريد.

وقد اتخذ مالك محطة الوقود آرت لاسي قرارًا جريئًا، وذلك بوضع الطائرة فوق المحطة وذلك في عام 1947، وذلك على طول الطريق السريع 99E، وقد حققت الطائرة شهرة كبيرة وذلك بين السكان المحليين، حيث توافد المئات وذلك لمحاولة ملء سياراتهم وشاحناتهم ودراجاتهم وذلك بالوقود .

وعلى الرغم من الضجة الإيجابية الواضحة والتي أحدثتها محطة الوقود في المنطقة، إلا أنها قد جعلت منها هدفًا للمتصيدين والذين حاولوا سرقة أجزاء منها، فقد كانت محاولات السرقة المستمرة مجرد بداية المشاكل للسيد آرت، إذ أدت الظروف السيئة في ولاية أوريغون إلى تهالك الطائرة بسرعة، لتصبح التكلفة في محاولة الحفاظ على مظهرها المتألق يعد باهظ للغاية