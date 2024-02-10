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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تركيا.. سيدة تحاول قـ تل زوجها بواسطة وسادة لسبب لا تتوقعه

صدى البلد

أثارت واقعة ولا أغرب حيث قامت امرأة تدعى  بيرثا يالتر وتبلغ من العمر 71 عامًا اتهامًا بالاعتداء على زوجها والمحاولة  لقتله وذلك بسبب بطاقة بريدية قد تلقاها من امرأة فى تركيا قد كان يواعدها وذلك منذ 6 عقود.

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ووفقا لـ oddity central، قد حاولت السيدة القيام بخنق زوجها المسن وذلك بواسطة وسادة  وذلك بعد أن علمت أنه قد تلقى بطاقة بريدية وذلك  من امرأة فى تركيا  قد كان يواعدها وذلك منذ حوالى 60 عامًا، وقد وقع الهجوم فى منطقة إيسترن شورز وذلك فى شمال ميامى بيتش، وقد ترك الرجل الضعيف وذلك بشكل واضح مصابا بالعديد من الكدمات والتمزقات والجروح وذلك فى ذراعيه وبطنه، وذلك بالإضافة إلى بعض علامات نزيف.

على الجانب الآخر ، قد انزعجت بيرثا وذلك بعد أن قام زوجها بالرد على تلك البطاقة البريدية والتي تعد خاصة بعلاقته القديمة، ولكن هذا لا يبرر رد فعلها العنيف، وقد قال محامى المرأة للصحافيين إن الزوجين المسنين قد دخلا فى جدال وقد كانت تداعياته مؤسفة، إلا أنه قد أضاف أنه لا داعى لتوجيه الاتهام لها بالشروع فى القتل.

من ناحية أخرى، قد أوضح محامى الدولة أن محاولة الخنق بالوسادة هى بالفعل محاولة قتل وقال محامى الولاية: أنه يعتقد أنها قد اعترفت أيضًا بمحاولته التبول عليه.. لذا، يبدو أن ذلك أكثر من مجرد شجار زوجى"

بطاقة بريدية علامات نزيف

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