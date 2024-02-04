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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ادعت وفاتها.. عارضة أزياء شهيرة تثير ضجة لسبب غريب

صدى البلد

أثارت عارضة أزياء هندية  الكثير من الجدل لتسبب موجة من الأنتقادات، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي،وذلك  بعد أن اعترفت بأنها قد قامت بتلفيق خبر وفاتها  و1لك على تطبيق إنستجرام وذلك في إطار حملة تهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر سرطان عنق الرحم.

وكتبت صفحات بونام باندي وذلك عبر السوشيال ميديا أن العارضة قد توفيت وذلك بعدما حاربت المرض بشجاعة.

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ونشرت وسائل إعلام محلية خبر وفاة تلك العارضة والتي تبلغ من العمر 32 عاما، كما قد تم تحديث صفحتها وذلك عبر موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية وذلك إثر خبر وفاتها المزعوم.

وكتب نجوم بوليوود العديد من الرسائل والتي تشيد بها ولكنّ في المقابل البعض قد شكك في نبأ وفاة الشابة، وذلك في ضوء  عدة صور قد تم نشرها وذلك  قبل أربعة أيام قد تبدو فيها باندي بصحة جيدة، وذلك على متن قارب بولاية غوا الهندية.

 


واعترفت بونام باندي لاحقاً لمتابعيها والبالغ عددهم 1,3 مليون في مقطع فيديو آخر نُشر عبر تطبيق إنستغرام أن وفاتها كانت مجرد خدعة.
وكتبت "نعم، لقد لفّقت خبر وفاتي، وأعلم أنني ذهبت بعيداً في ذلك، ولكن فجأة قد أصبحنا نتحدث جميعاً عن سرطان عنق الرحم، أليس كذلك".

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وقد انتقد رواد السوشيال ميديا عارضة الأزياء، متهمين إياها بالسعي إلى محاولة لفت الانتباه إلى نفسها وذلك بأي ثمن.

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