لسبب ولا أغرب حظر الاستحمام في إحدى الدول..تفاصيل

أثار مجلس كتالونيا العام الكثير من الجدل وذلك بسبب حظر الاستحمام في الصالات والمراكز الرياضية، وذلك كإجراء تقشفي وذلك بسبب الجفاف، وقد أعلن إقليم كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا حالة الطوارئ بسبب الجفاف في برشلونة ومحيطها، ما يعني أن المنطقة ستخضع لعدة قيود أكثر تشددا وذلك على المياه بعد ثلاث سنوات قد شهدت تساقطا ضئيلا للأمطار.

وقد أعلن رئيس حكومة إقليم كاتالونيا بيري أراغونيس الخطوة وذلك بعدما قد تراجع منسوب المياه وذلك في خزانات المنطقة والتي تعد مطلة على المتوسط إلى ما دون 16 في المئة وذلك من قدرتها الاستيعابية، وهي العتبة التي قد حددتها السلطات لتطبيق سلسلة جديدة من إجراءات توفير المياه التي ستؤثر على ستة ملايين نسمة.



وحذّر في الوقت نفسه من استمرار فريق برشلونة بالقيام باستهلاك المياه بنفس المستويات الحالية مما قد يفرض عليه العديد من التعويضا