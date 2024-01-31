ولا أغرب.. علماء يكتشفون السبب الحقيقي لانجذاب الحشرات للأضواء الساطعة

أثارت دراسة الكثير من الجدل وذلك للسبب وراء انجذاب بعض الحشرات للأضواء الساطعة بسهولة كالفراشات حول اللهب مما يجعلها ترفرف حول المصابيح وأضواء الشوارع وغيرها من المنارات الاصطناعية.

فوفقًا لصحيفة الديلي ميل فقد اكتشف بعض العلماء السبب الحقيقي لانجذاب الحشرات للأضواء الساطعة وفقاً لتايسون هيدريك، عالم الأحياء بجامعة كارولينا الشمالية، "فقد اعتادت الحشرات على استخدام الضوء وذلك كإشارة لمعرفة الاتجاه نحو الأعلى"، وقد خلص الباحثون إلى أن تحليق بعض الحشرات قد كان الأقل تعطلًا وذلك بسبب الأضواء الساطعة والتي تتجه نحو الأسفل.

وبحسب أفالون أوينز، وهو عالم حشرات بجامعة هارفارد، ولم يشارك بالفعل في البحث، إلا أنه طوال ملايين من السنين، رأى خلال أبحاثه أن الحشرات قد تواجه نفسها عن طريق محاولة الاستشعار أن السماء مُضيئة، وأن الأرض مُظلمة وذلك حتى اخترعت الأضواء الاصطناعية".