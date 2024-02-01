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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

صدى البلد

أثارت رسالة مؤثرة لسيدة  هولندية قبل تنفيذ القتل الرحيم لها الكثير من الجدل والتعاطف لدى رواد السوشيال ميديا ليتداولها الكثيرون على نطاق واسع.

وتعد الرسالة للهولندية  لورين هوف والتي تبلغ من العمر 28 عامًا، وذلك بعد تعرضها للقتل الرحيم، وبعد معركة مروعة قد خاضتها مع التهاب الدماغ والنخاع العضلي والمعروف أيضًا باسم متلازمة التعب المزمن.

وقد قامت لورين بنشر رسالتها الأخيرة وذلك عبر مدونتها  Brain Fo "  وذلك على حساب إكس -تويتر سابقًا- الخاص بها وذلك في 24 يناير، وقد أعلنت أن آخر يوم لها سيكون السبت الموافق 27 من ينايروذلك  قبل القتل الرحيم،

وفي رالتها قد شكرت هوف  كل من قام بالوقوف بجانبها وذلك أثناء مرضها، وخاصة في الوقت الذي قد سبق إعلان رغبتها في القتل الرحيم.

وفق لصحيفة ميرور بدأت هوف بتوثيق طلبها للقتل الرحيم في عام 2022 على مدونتها لمعاناتها  من مرض التوحد والقلق واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

رسالة مؤثرة التهاب الدماغ النخاع العضلي التعب المزمن القتل الرحيم

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