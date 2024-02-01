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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

بمعدل وفيات يصل إلى
بمعدل وفيات يصل إلى 100% .. علماء يثيرون الجدل ببفيروسًا متح

أثار مجموعة من الباحثين الصينيين الجدل وذلك بعد القيام بنشر دراسة عن فيروس متحور يعد مرتبط بفيروس كورونا،وتصل نسبة وفياته إلى 100 بالمائة وأكد الباحثون أنه قد تمت القيام بتجربته على فئران تعد متوافقة مع البشر.

وفقا لموقع اكسبريس قد أعادت التجربة المثيرة للجدل إلى الأذهان البحث عن أصل فيروس كوفيد-19 والذي يعد غير معروف حتى الآن، حيث ترى بعض الآراء أنه يعد نتاج لتجربة معملية صينية تعد خارجة عن السيطرة.

وقد يبدو أن العلماء قد قاموا بتجربة سلالة متحورة من GX_P2V والذي قد تم اكتشافه في مجموعة من الحيوانات 

وتعد هذه الدراسة هي الدراسة الأولى من نوعها والتي تنتج العديد من الوفيات وذلك بنسبة 100% في الفئران المستخدمة في التجارب، وهو ما قد يتجاوز بكثير نتائج العديد من الأبحاث السابقة.

وقد لاحظ القائمين على الدراسة أن جميع الفئران تعد متوافقة مع البشر والتي قد تم حقنها بفيروس GX_P2V وقد ماتت في غضون حوالي ثمانية أيام، وهو معدل وفاة يعد بالغ السرعة، وعندما بدأت أعراض الفيروس في الظهور،قد بدأ الفئران في فقدان الوزن، ومحاولة التحرك بشكل أبطأ حيث أصاب الفيروس الرئتين والعظام والعينين والقصبة الهوائية وأدمغة الفئران، وقد تسبب في أن تصبح عيونهم بيضاء بالكامل وذلك قبل حوالي يوم واحد من وفاتهم.

الباحثون الصينيون فيروس متحور فيروس كوفيد-19 سلالة متحورة

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