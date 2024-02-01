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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسبب ولا أغرب .. وجبة جمبري تتسبب في إفساد عطلة زوجين

صدى البلد

 صدمة كبرى تلقاها زوجين قاما بالذهاب لتناول وجبة في مطعم  يقع على الواجهة البحرية وذلك في لانزاروت، ليفاجئا بالنهاية أن عليهم دفع 106 جنيه إسترليني وذلك مقابل خمسة روبيان كبير فقط.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، قد كان دين كادي في إجازة  وذلك مع زوجته كيري وذلك في بلايا بلانكا عندما جلسا كل منهما للقيام بتناول وجبة رومانسية في كازا بيدرو.

 فقد استمتع الزوجان بيوم "مثالي" وقبل أن يسأل دين كادي والذي يبلغ من العمر 55 عامًا، النادل عما إذا كان لديهم أي روبيان في قائمة المطعم لأنه  من الأطعمة المفضلة لشريكته قد تم القيام بوضع فاتورة لخمسة روبيان كبير، وثمانية من بطاطس الكنارية، ومشروبين وسلة خبزعلى الطاولة التي يجلسون عليها ، وقد أصيب الزوجان بالرعب.

وقدلاحظت الزوجة كيري والتي تبلغ من العمر 47 ​​عامًا وذلك على الفور أنه قد تم تحصيل المبلغ  والذي يعد ضخم منهم  ويبلغ قدره 137 يورو إجمالاً وذلك مقابل طبقهم الرئيسي الذي يعد متواضع إلا أن الزوجين قد دفعا الفاتورة الباهظة  لكنهم كانوا غاضبًين  وبدأو بنشر الفاتورة عبر السوشيال ميديا .

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وقال الزوجان أن نوع الجمبري أكثر تكلفة وله نكهات مشابهة لنكهة جراد البحرومع ذلك، قال دين إنه وزوجته كيري لم يكونا  مطلقًا على علم بسعر الطعام، ولم يحذرهما الموظفون من مدى ارتفاع سعره  وقد فر الزوجان حديثا من حفل زفافهما وذلك دون دفع الفاتورة وذلك بقيمة 7000 جنيه إسترليني وذلك في حفل العشاء الأكثر فخامة على الإطلاق في أكتوبر.

وجبة رومانسية الأطعمة المفضلة السوشيال ميديا جراد البحر

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