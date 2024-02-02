واقعة ولا أغرب.. طرد مدير مدرسة من عمله بسبب فنجان قهوة ببريطانيا

أثارت واقعة غريبة من نوعها لمدير مدرسة إعدادية الكثير من الجدل فقد خسر وظيفته وطُرد مع عمله،وذلك بعد أن تناول كوب قهوة من الحجم الكبير وذلك لعدة مرات إلا أنه قد قام بدفع بالمقابل ثمن كوب قهوة عادي.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية فقد تم القيام بإحالة مدير مدرسة شويو الإعدادية وذلك بمدينة تاكاساجو، وذلك إلى الشرطة المحلية وذلك في ديسمبر الماضي، وذلك بعد الإبلاغ عن الاشتباه بالقيام بواقعة سرقة.

وقد قام مدير المدرية بسكب كوب من القهوة من الحجم الكبير وذلك بقيمة 1.25 دولار لنفسه، في الفنجان المخصص للقهوة العادية وذلك بقيمة 0.75 دولار في متجر محلي.

وفي نهاية المطاف، قد قرر مكتب المدعي العام لمنطقة كوبي عدم محاكمته إلا أنه في المقابل لم تنته القضية عند هذا الحد، إذ قام مجلس التعليم بالمحافظة بالقيام بمعاقبة المدير وذلك بسبب تصرفاته الغريبة على ماكينة صنع القهوة وذلك قبل أن يحكم عليه بالفصل التأديبي

فيما أوضح المدير قائلا أنه قد حصل الأمر عن طريق الخطأ وذلك في المرة الأولى، لكن في المقابل الموظفين لم يقوموا بتبيهه إلى ذلك، لذلك قد قام بتكرارالأمر لأنه اعتقد أنه يمكنه الحصول على القهوة بسعر أرخص".