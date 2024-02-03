عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق اليوتيوب وقد وثق المقطع كيف تم أإنقاذ شخصين قد كانا داخل سيارة قد سقطت في مياه خليج أوسلو وذلك بفضل غرفة ساونا عائمة، وفق لما قد ما أعلنت الشرطة النرويجية.

مقطع فيديو يثير ضجة لملايين الدنانير الأردنية داخل حقيبة.. ما القصة ؟

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

ووفقا لصحيفة “فيردنز غانغ” قد كتبت شرطة أوسلو وذلك في منشور لها عبر تطبيق X  تويتروذلك عندما سقطت السيارة في المياه، قد كان في داخلها شخصان"، وأضافت  الشرطة أنه قد تم إنقاذهم  وذلك بفضل الساونا العائمة والتي تعد ضمن غرف الساونا العائمة المتاحة للإيجار وذلك بخليج أوسلو  ويعد بعضها قابل للتنقل ومجهز بمحرك.

وقد وثق مقطع الفيديو ، ظهور أحد ركاب السيارة وهو يقوم بالتنقل إلى سطح سيارة التي تعد من نوع "تسلا" والتي قد غرقت مباشرة وذلك قبل وصول الساونا العائمة.

 

وقد ذكرت وسائل إعلام وذلك نقلاً عن أحد عناصر الشرطة، أنّ الراكبين لم يتعرضا لأي أذى.

مقطع فيديو تطبيق اليوتيوب الشرطة النرويجية تطبيق X تويتر غرف الساونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

استقالة حازم إمام بعد الإخفاق الإفريقي للمنتخب المصري.. ناقد يكشف مفاجأة

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

بعد قرار رفع الفائدة 2%| أفضل شهادات الاستثمار في البنوك.. تصل إلى 30%

الخطيب يتدخل لإنهاء غضب كولر بسبب بديل الشناوي

موضوعات متعلقة

فيديو يثير ضجة على مواقع التواصل لانتشار دبابات بدولة أجنبية.. ما القصة؟

لسبب ولا أغرب حظر الاستحمام في إحدى الدول..تفاصيل

مقطع فيديو لمشهد مرعب لأفعى كوبرا في أحد المنازل ..شاهد

واقعة ولا أغرب.. طرد مدير مدرسة من عمله بسبب فنجان قهوة ببريطانيا

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

مطربة شعبية ليبية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا بسبب أغنيتها الخادشة للحياء

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

لسبب ولا أغرب .. وجبة جمبري تتسبب في إفساد عطلة زوجين

ترشيحاتنا

نور عيني مات.. محمد ذهب لاصطحاب شقيقه من الامتحان فعاد جثة| صوروفيديو

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تريد حربا مع إيران

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

معرض الكتاب يُحطّم رقمين قياسيين في 9 أيام

جداول الدراسة والعملي للفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس

سكرتير شعبة الذهب سابقا يكشف أسباب انخفاض المعدن الأصفر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يشعر بعض الناس بالصدمة الكهربائية؟

عمرها 8200 عاما..اكتشاف مدينة كاملة غارقة تحت المياه|هذا ما وجدوه في قاع البحر

لسبب ولا أغرب.. مقطع فيديو مرعب لاشتعال نيران في حديقة منزل بفلوريدا|شاهد

إنتبه .. علامات تظهر بعد الأكل دليل على الإصابة بسرطان المعدة

فيديو

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

مقطع فيديو يثير ضجة لملايين الدنانير الأردنية داخل حقيبة.. ما القصة ؟

شبورة وأمطار وطقس شديد البرودة ليلا وصباحا.. بيان عاجل من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ