ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق اليوتيوب وقد وثق المقطع كيف تم أإنقاذ شخصين قد كانا داخل سيارة قد سقطت في مياه خليج أوسلو وذلك بفضل غرفة ساونا عائمة، وفق لما قد ما أعلنت الشرطة النرويجية.

ووفقا لصحيفة “فيردنز غانغ” قد كتبت شرطة أوسلو وذلك في منشور لها عبر تطبيق X تويتروذلك عندما سقطت السيارة في المياه، قد كان في داخلها شخصان"، وأضافت الشرطة أنه قد تم إنقاذهم وذلك بفضل الساونا العائمة والتي تعد ضمن غرف الساونا العائمة المتاحة للإيجار وذلك بخليج أوسلو ويعد بعضها قابل للتنقل ومجهز بمحرك.

وقد وثق مقطع الفيديو ، ظهور أحد ركاب السيارة وهو يقوم بالتنقل إلى سطح سيارة التي تعد من نوع "تسلا" والتي قد غرقت مباشرة وذلك قبل وصول الساونا العائمة.

وقد ذكرت وسائل إعلام وذلك نقلاً عن أحد عناصر الشرطة، أنّ الراكبين لم يتعرضا لأي أذى.