لن تتوقع ما هي .. احتجاز جاسوسة لصالح الصين في مومباي

أثارت واقعة ولا أغرب من الخيال لاحتجاز حمامة 8 أشهر وذلك للاشتباه في قيامها بالتورط بالتجسس، وقد تم القيام بإمساكها وذلك بالقرب من ميناء في مومباي وذلك مع ربط حلقتين في ساقيها، وقد كتب بهما كلمات تبدو صينية.



ووفقا لصحيفة ميرور قد اشتبهت الشرطة بتورط الحمامة بالتجسس، والقيام باحتجزها وأرسلها في وقت لاحق إلى مستشفى "باي ساكارباي دينشو بيتي" للحيوانات في مومباي.

لكن تبين أن الحمامة تعد من طيور السباقات بمدينة تايوان، وقد هربت وشقت طريقها إلى الهند،وقد نقلت الحمامة بطلب من الشرطة إلى "جمعية بومباي للرفق بالحيوان"وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تشتبه فيها الشرطة الهندية في طائ كما تم الإمساك بحمامة أخرى وذلك بعد العثور عليها، ويوجد في قدمها رسالة تهديد لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.