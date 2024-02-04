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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ترامب يثير الجدل بصورة مع نجم الروك إلفيس.. ما القصة؟

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغازل متابعيه ويثير الجدل بصور

أثارت صورة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الكثير من الجدل وقد حازت على إعجابات العديد من متابعيه ، ليرد البعض بتعليقات طريفة، وقد توالت العديد من التعليقات الأخرى التي تعد مؤيدة لترشحه والتي تتوقع  فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك في نوفمبر 2024.

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وقد داعب  ترامب العديد من متابعيه عبر "إنستجرام" وذلك من خلال القيام بإعادة نشر صورة تجمع بين وجهه ووجه ونجم  الروك" إلفيس بريسلي.

وقد نشر ترامب الصورة وذلك مرفقة بتعليق: "لسنوات عديدة كان الكثير من الناس يقولون إنني وإلفيس متشابهان والآن قد انتشرت هذه الصورة في كل مكان.. ماذا تعتقدون؟"


وقد حازت الصورة التي نشرها ترامب بإعجابات الكثير من متابعيه ، فيما قد رد المتابعون ببعض التعليقات اللطيفة، والتي تعد أطرفها : "أنتم الاثنين ملوك"، فيما قد رد آخر: “نحبك و لكنك لست بوسامة إلفيس”.

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