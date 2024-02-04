ترامب يثير الجدل بصورة مع نجم الروك إلفيس.. ما القصة؟

أثارت صورة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الكثير من الجدل وقد حازت على إعجابات العديد من متابعيه ، ليرد البعض بتعليقات طريفة، وقد توالت العديد من التعليقات الأخرى التي تعد مؤيدة لترشحه والتي تتوقع فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك في نوفمبر 2024.



وقد داعب ترامب العديد من متابعيه عبر "إنستجرام" وذلك من خلال القيام بإعادة نشر صورة تجمع بين وجهه ووجه ونجم الروك" إلفيس بريسلي.

وقد نشر ترامب الصورة وذلك مرفقة بتعليق: "لسنوات عديدة كان الكثير من الناس يقولون إنني وإلفيس متشابهان والآن قد انتشرت هذه الصورة في كل مكان.. ماذا تعتقدون؟"



وقد حازت الصورة التي نشرها ترامب بإعجابات الكثير من متابعيه ، فيما قد رد المتابعون ببعض التعليقات اللطيفة، والتي تعد أطرفها : "أنتم الاثنين ملوك"، فيما قد رد آخر: “نحبك و لكنك لست بوسامة إلفيس”.