علماء يثيرون الجدل باكتشاف كائنات غامضة في أعماق المحيط الهادي.. ما القصة؟

كشف مجموعة من الباحثون عن مجموعة من البيض الأسود الصغير، في أعماق المحيط الهادئ، ليكون بذلك أول دليل ملموس، على وجود عدة ديدان مسطحة، على عمق حوالي أكثر من 6000 متر ويتجه نحونا بسرعة هائلة.



وفق ما نقله موقع "ساينس آلرت" في البداية، لم يعرف الباحثون في جامعة طوكيو باليابان، ما هي ماهية الكائنات السوداء الغامضة، عندما قد سلطت المركبة الموجودة، تحت سطح البحر ضوءها عليها.

ولاحظ الباحث البحري ياسونوري كانو، أن معظم الكريات السوداء تعد ملتصقة بالصخر، وممزقة وفارغة، وأرسل أربعا منها سليمة إلى علماء أحياء اللافقاريات وذلك بجامعة هوكايدو، كييتشي كاكوي وأوي تسويوكي.

وعند الفحص، وجد الثنائي أن كل غلاف جلدي، قد يبلغ عرضه حوالي 3 ملم وقبل هذا الاكتشاف، تم العثور على أعمق دليل على تلك الديدان المسطحة المحتملة" على قطعة من الخشب الغارق وبعمق قد يزيد قليلا عن 5200 متر.