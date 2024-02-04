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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لهدف غريب.. محاولة سطو مسلح على محل ذهب بتركيا |شاهد

|مقطف فيديو ولا أغرب
|مقطف فيديو ولا أغرب .. لمحاولة سطو مسلح على محل ذهب بهدف ال

أثار مقطع فيديو الكثير من الجدل وذلك  لقيام شاب تركي وصديقته والتي كان ينوي الزواج منها بالقيام بخطوةٍ تعد غير متوقعة وذلك في مدينة اسطنبول التركية وقبل يومين، وذلك لتأمين التكاليف المادية لزواجهما و لاسيما وأنهما لا يملكان المال الكافي للزواج.

وقد تداولت وسائل الإعلام التركية والمحلّية حكاية رجل تركي وصديقته والتي تربطه بها علاقة غرامية بعدما أقدم كلاهما معاً على القيام بالسطو المسلّح  وذلك على متجّرٍ للمجوهرات وذلك بولاية اسطنبول، حيث حاولا القيام بسرقة كمياتٍ كبيرة من الذهب وذلك رغم وجود صاحب المتجّر الذي دخل في عراكٍ معهما.


وقد أظهرت العديد من اللقطات التي قامت  بتسجّيلها بعض كاميرات المراقبة القيام بدخول الرجل التركي وصديقته إلى المتجّر، والذي قد قام بأخراج مسدّسه مهدداً مالك المتجّر بالقتل، والذي قام بمقاومته  وقد تمكن من محاولة طرده إلى الخارج، فيما كانت تحاول صديقته القيام بوضع قطعٍ ذهبية داخل كيسٍ صغير.

مقطع فيديو التكاليف المادية متج ر للمجوهرات

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