الإمارات والبحرين تبحثان التطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم /السبت/ في أبوظبي، مع وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، التطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين، وسبل تعزيز أسس السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة بما يعود بالخير والنماء على شعوبها.

كما استعرض الوزيران الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها، وكذلك آفاق التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد بالدكتور الزياني، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والبحرين، والتي تزداد قوة ورسوخا بفضل الحرص المشترك على تطويرها وتنميتها على المستويات كافة.

