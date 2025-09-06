عمرو أديب لـ الوزير: ليه مصر للطيران مبقتش زي الخطوط الجوية التركية؟!

سأل الإعلامي عمرو أديب، سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن سبب عدم مضاهاة شركة مصر للطيران لمستوى الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الإثيوبية.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «ليه مصر للطيران مبقتش زي الخطوط الجوية التركية، ليه مبقتش زي الطيران الإثيوبي»، ليستوقفه الوزير بالقول: «لا مش للدرجة دي».

ونوه الوزير، بأن طائرات مصر للطيران المتوجهة إلى أوروبا أفضل من طائرات الشركات الأوروبية، مؤكدًا أن الخدمات المقدمة فيها أحسن.

وعن سبب عدم مضاهاة مستوى الخطوط الجوية التركية، شدد على أن الوزارة تستهدف الارتقاء بالمنظومة بالكامل لوجود شبكات تشغيل بين المطار والشركة الوطنية.

وذكر أن مصر للطيران احتلت المركز 68 عالميًا، وحصلت على جائزة أفضل شركة طيران في إفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025، وفقًا لتصنيف مؤسسة Skytrax العالمية المرموقة.

وأكمل: «النتائج المالية تحسنت وكذلك التصنيف العالمي نتيجة الجهد المبذول، ولا ننسى أن مصر للطيران عضو أكبر تحالف في العالم وهو (ستار إليانز)».

وقال سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن الوزارة حريصة على حل كل المشكلات والشكاوى التي تتلقاها من المواطنين بشأن الخدمة في مطار القاهرة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الحلول تشمل تحسين الخدمات والسوق الحر والمطاعم والعجل.

وأشار إلى أن الوزارة ألغت التعاقد مع الشركة المسئولة عند خدمة العجل في مطار القاهرة، تفاعلًا مع شكاوى المواطنين في هذا الصدد.

ونوه أن المواطنين اشتكوا من الاضطرار إلى دفع بقشيش لبعض الموظفين الذين يعرضون خدمة دفع العربة.

وأكمل: «ألغينا التعاقد مع الشركة القديمة، وهناك شركة جديدة ستستلم، لكن عاوزين الناس تساعدنا على إنهاء الثقافات الخاصة بالبقشيش، إحنا طبعنا على التذكرة إن السعر كذا وإنه ممنوع تدفع إكراميات».

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على مشروع تطوير كامل للبوابات الإلكترونية، وتقليل زمن الوقوف في الجمارك، وتقليل إجراءات التفتيش غير الضرورية.

وزير الطيران: مطار القاهرة يحتاج طرحًا عظيمًا

قال سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن طرح مطار القاهرة سيكون مختلفًا، مشيرًا أن قيادة الدولة بدءًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي وحتى العاملين في الوزارة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، أن مطار القاهرة يحتاج طرحًا عظيمًا.

وأشار إلى أن «المستثمر في الطرح العادي يضخ استثمارات خلال مدة الامتياز فقط»، قائلًا إن مطار القاهرة محوري قوي ويحتاج استثمارات كبيرة.

وأكمل: «نستثمر استثمارات جامدة في مطار القاهرة، نعمل على إنشاء بوابة جديدة تليق بالجمهورية الجديدة، وبعدها نستعين بأحسن متخصص في إدارة المطارات لتولي الإدارة».

وذكر أن الوزارة تضع حلولًا «مفصلة» لحل كل مشكلة على حدا، لافتًا إلى دراسة حركة السيارات لضمان الانسيابية، والتواصل مع وزارة الداخلية للتعامل مع آليات التفتيش