قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طب قصر العيني تحصل على تجديد شهادتي الأيزو للجودة وإدارة المؤسسات التعليمية
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مارك زوكربيرج يقاضي مارك زوكربيرج بسبب المعاناة.. ما القصة؟

مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج
أحمد أيمن

يواجه رجل من ولاية إنديانا الأميركية يُدعى مارك زوكربيرج، تحديات عديدة بسبب تشابه اسمه مع مؤسس شركة "ميتا" ورئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرج المعروف عالميًا. 

هذا الرجل، الذي يعمل محامياً مختصاً في القضايا المالية، قد سئم من الأضرار التي تعرض لها بسبب هذا التشابه، مما قاده إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد الشركة.. فما القصة؟

تحديات مارك زوكربيرج “الأصلي”

بين عامي 2022 و2025، أنفق مارك زوكربيرج الأموال على الإعلانات للدعاية لمكتبه القانوني، لكن كل جهوده كانت تذهب أدراج الرياح. كانت شركة "ميتا" تقوم بشكل متكرر بحذف إعلاناته بدعوى "انتحال شخصية مشهورة". 

وعلى الرغم من أن اسمه الحقيقي هو مارك إس زوكربيرج، بينما اسم مؤسس فيسبوك هو مارك إي زوكربيرج، إلا أن هذا التشابه الكبير قد تسبب له في معاناة استمرت لأكثر من عشر سنوات.

في الملف القانوني الذي قدمه، أشار زوكربيرج إلى المعاناة اليومية التي يعيشها بسبب تشابه الأسماء. من بين الأحداث التي مر بها، كانت هناك دعوى قضائية رُفعت ضده بالخطأ من قِبل ولاية واشنطن، التي اعتقدت أنه الشخص الذي يملك "ميتا". كما كشف أنه يواجه مشاكل متكررة مع حساباته على فيسبوك، والتي كانت تُخترق بانتظام.

خلال حديث له في إحدى الفعاليات في لاس فيغاس، شارك تجربة محرجة عندما جاء سائق ليموزين ليقابله حاملًا لافتة كتب عليها "مارك زوكربيرج"، مما أدى إلى فوضى مريعة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يواجه أيضًا تحديات مع الشركات التي ترفض حجوزاته ظنًا منها أنها مزحة.

مارك يقاضي مارك

قال زوكربيرج، إنه قضى سنوات في التواصل مع فريق "ميتا" محاولاً إثبات هويته، مستخدمًا وثائق رسمية متعددة. ومع ذلك، استمرت مشاكله مع الشركة، وكان يتم تعطيل حساباته بشكل مستمر. في إحدى رسائله الإلكترونية التي بعث بها إلى موظفي "ميتا"، عبّر عن أمنيته في استعادة حسابه وأن يُترك بمفرده للاستمتاع بوسائل التواصل الاجتماعي.

بسبب الأضرار المالية التي تكبدها، والتي بلغت آلاف الدولارات نتيجة لحذف إعلاناته، قرر زوكربيرغ اللجوء إلى المحكمة. وعبّر عن استيائه من أن الأمر يشبه شراء مساحة إعلانية على جانب الطريق، ثم يُغطى هذا الإعلان، مما يمنعه من الاستفادة مما دفعه ثمنه.

كما اتهم المحامي "ميتا" بمحاولتها منعه من "الاستخدام الكامل والاستفادة والتمتع" باسمه القانوني الذي يحمل منذ قبل ولادة مؤسس فيسبوك. في نهاية المطاف، صرحت الشركة أنها أعادت حسابه بعد اكتشاف أنهم عطلوه عن طريق الخطأ، وأنهم يقدرون صبره مع هذه المشكلة.

مارك زوكربيرج فيسبوك ميتا مقاضاة مارك زوكربيرج معاناة مارك زوكربيرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

خسوف القمر

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى.. غدًا الأحد

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مجدي طلبة: منتخب مصر قادر على التأهل إلى المونديال أمام بوركينا فاسو

محمد الشيخ

مدرب وادي دجلة: خضت تجربة التحكيم من قبل.. واكتشفت شغفي بالتدريب مع «بنفيكا» البرتغالي

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد