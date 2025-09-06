قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل أذكار الصباح فرض أم سنة؟.. 10 أسرار تجعلك تندم لتركها
طب قصر العيني تحصل على تجديد شهادتي الأيزو للجودة وإدارة المؤسسات التعليمية
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد البوصيري|صور

وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية يتفقد مستشفيي "صدر كوم الشقافة" و"أطفال الرمل"
وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية يتفقد مستشفيي "صدر كوم الشقافة" و"أطفال الرمل"
أ ش أ

شهد محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، مساء اليوم السبت، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بمسجد البوصيري بميدان المساجد بنطاق حي الجمرك، وذلك بحضور الدكتور نجاح عبد الرحمن راجع، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والدكتور عبد العزيز ابو خزيمة رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، وعدد من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية.
وبهذه المناسبة العطرة، تقدم محافظ الإسكندرية بأصدق التهاني القلبية إلى شعب الإسكندرية وأبناء مصر جميعًا، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
وأكد محافظ الإسكندرية خلال كلمته أن الاحتفال بذكرى مولد خير الأنام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو تذكير دائم بالقيم النبيلة التي جاء بها الإسلام، فهذه المناسبة العطرة ليست مناسبة دينية فقط انما دعوة للتأمل في السيرة النبوية الشريفة واستلهام رؤس الصبر والاخلاص والرحمة والتكافل وهي القيم التي غيرت مجري الإنسانية ومازالت تنير الطريق في مواجهة التحديات .
كما أكد المحافظ حرص الدولة المصرية بأن تكون المساجد منارات للعبادة والعمل وساحات لنشر قيم الوسطية والتسامح والانتماء الوطني، حيث تشهد محافظة الإسكندرية جهود كبيرة في تطوير وتأهيل ميدان المساجد الذي يحتضن مساجد تاريخية غالية على قلوبا ، لتظل منارة حضارية وروحية وواجهة مشرفة تعكس هوية الإسكندرية ومكانتها الدينية والتارخية ضمن ما تشهده مصر من نهضة تنموية شاملة.
 

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

