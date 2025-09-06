محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد البوصيري|صور

شهد محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، مساء اليوم السبت، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بمسجد البوصيري بميدان المساجد بنطاق حي الجمرك، وذلك بحضور الدكتور نجاح عبد الرحمن راجع، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والدكتور عبد العزيز ابو خزيمة رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، وعدد من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية.

وبهذه المناسبة العطرة، تقدم محافظ الإسكندرية بأصدق التهاني القلبية إلى شعب الإسكندرية وأبناء مصر جميعًا، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد محافظ الإسكندرية خلال كلمته أن الاحتفال بذكرى مولد خير الأنام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو تذكير دائم بالقيم النبيلة التي جاء بها الإسلام، فهذه المناسبة العطرة ليست مناسبة دينية فقط انما دعوة للتأمل في السيرة النبوية الشريفة واستلهام رؤس الصبر والاخلاص والرحمة والتكافل وهي القيم التي غيرت مجري الإنسانية ومازالت تنير الطريق في مواجهة التحديات .

كما أكد المحافظ حرص الدولة المصرية بأن تكون المساجد منارات للعبادة والعمل وساحات لنشر قيم الوسطية والتسامح والانتماء الوطني، حيث تشهد محافظة الإسكندرية جهود كبيرة في تطوير وتأهيل ميدان المساجد الذي يحتضن مساجد تاريخية غالية على قلوبا ، لتظل منارة حضارية وروحية وواجهة مشرفة تعكس هوية الإسكندرية ومكانتها الدينية والتارخية ضمن ما تشهده مصر من نهضة تنموية شاملة.

