إصابة 17 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس واعتقال شاب في رام الله

أصيب 17 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /السبت/، مدينة طوباس وقرية تياسير شرقها، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية المغير شمال شرق رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني قوله إن طواقمها تعاملت مع 17 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمحافظة طوباس، منها 13 إصابة بالغاز.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طوباس وانتشرت في عدة أحياء منها وأصيب عدد من المواطنين خلال الاقتحام.

وفي السياق، قال رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المغير، واعتقلت الشاب كريم ناجي أبو عليا، عقب مداهمة منزله.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها القرية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأشار إلى أن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا، في وقت سابق من مساء اليوم، المنطقة الجنوبية من القرية، واعتدوا على شاب بالضرب، ما أدى لإصابته بجروح.

